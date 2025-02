Gefangener vor Weihnachten befreit und geflüchtet

Mainz (dpa/lrs) - Das rheinland-pfälzische Justizministerium hat eine Gefangenenbefreiung eines Häftlings der Jugendstrafanstalt Schifferstadt in der Pfalz bestätigt. Der Mann sei weiter auf der Flucht.

Zu der Tat sei es kurz vor Weihnachten 2024 nach einer medizinischen Behandlung in einer Klinik in Ludwigshafen gekommen, teilte ein Sprecher in Mainz mit.

Noch viele Fragen offen

Der Mann sei wegen Betäubungsmitteldelikten inhaftiert gewesen. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Das Thema wird voraussichtlich auf die Tagesordnung des Rechtsausschusses des Landtags am kommenden Donnerstag (13.) gesetzt. Möglicherweise wird aber die Öffentlichkeit in diesem Punkt ausgeschlossen. Über die Befreiung hatte zunächst die «Rhein-Zeitung» berichtet.

Schon vorher flüchteten Häftlinge bei Arztbesuchen und Ausgängen

Im Dezember 2023 war ein Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim (Baden-Württemberg) ebenfalls nach einem Arztbesuch in Ludwigshafen von einem Komplizen befreit worden. Der Geflüchtete und der Helfer wurden etwas mehr als zwei Wochen später in einem Hotel in Weinheim festgenommen.

Bereits im Oktober 2023 war ein Häftling der JVA Bruchsal (Baden-Württemberg) bei einem Ausgang in Germersheim (Pfalz) trotz Bewachung und elektronischer Fußfessel geflohen. Zielfahnder nahmen den verurteilten Mörder nach neun Monaten in der südosteuropäischen Republik Moldau fest.

Strafvollzugsbedienstete fordern besseren Schutz

Der Landesverband des Bunds der Strafvollzugsbediensteten sagte, wenn Gefangene den gesicherten Bereich einer Justizvollzugsanstalt verließen, sei dies ein besonders neuralgischer Punkt und im Sicherheitssystem. Die Schutzmaßnahmen insbesondere für Transporte von Häftlingen müssten unbedingt erhöht werden.

Dabei gehe es auch um den Schutz der Allgemeinheit und der Bediensteten, betonte der Landesvorsitzende Stefan Wagner. Schusswaffen etwa müssten grundsätzlich bei allen Transporten von Gefangenen mitgeführt werden, forderte Wagner.