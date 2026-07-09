Ein 44 Jahre alter Strafgefangener ist bei einer genehmigten Ausführung in Schmelz geflüchtet. Die Polizei fahndet nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Schmelz (dpa/lrs) – Ein Strafgefangener ist im saarländischen Schmelz während einer genehmigten Ausführung geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, entkam der 44-Jährige am Mittwochnachmittag. Er verbüßt nach Angaben der Polizei derzeit eine langjährige Freiheitsstrafe. Von ihm gehe keine direkte Gefahr aus, die Polizei warnt jedoch davor, den Mann selbst anzusprechen.

Der Gesuchte ist nach Polizeiangaben etwa 1,92 Meter groß, schlank, hat schwarze Haare und einen schwarzen Oberlippenbart. Zuletzt trug er ein cremefarbenes T-Shirt, eine hellblaue Jeans und weiße Turnschuhe. Die Fahndung läuft.

Wer den Mann sehe oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben könne, soll umgehend die Polizei informieren. Außerdem rät die Polizei, keine Anhalter mitzunehmen.