Mitten in der Nacht bemerken Zeugen einen Traktor mit auffälligem Fahrstil. Doch als die Polizei den Fahrer anhalten will, macht der sich über unbefestigtes Gelände aus dem Staub.

Otterbach (dpa/lrs) – Ein Traktorfahrer ist in Otterbach nahe Kaiserslautern vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Zeugen hatten in der Nacht die Polizei gerufen, weil die Fahrweise des Traktors auffällig und teils sogar gefährdend war, wie die Beamten mitteilten. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannte, bretterte er auf der Flucht mit dem Traktor über unbefestigtes Gelände. Die Polizisten fanden das Fahrzeug schließlich wieder: Es stand verlassen auf einem Feld.

Bei ihren weiteren Ermittlungen machten die Beamten einen Tatverdächtigen ausfindig. Gegen ihn ermitteln sie jetzt wegen mehrerer Verkehrsstraftaten. Außerdem suchen sie Zeugen. Dazu, was der Grund für den auffälligen Fahrstil war, machte ein Polizeisprecher keine Angaben.