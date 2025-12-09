Gedenken an getöteten Gerichtsvollzieher im Saar-Landtag

Trauer und Entsetzen über den gewaltsamen Tod eines Gerichtsvollziehers im Saarland sind weiter groß. Auch bei den Abgeordneten im Landtag.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Landtag hat mit einer Schweigeminute des in Bexbach getöteten Gerichtsvollziehers gedacht. «Diese Tat macht erneut deutlich, wie herausfordernd und gefährlich der Dienst für Recht und Ordnung ist», sagte Landtagspräsidentin Heike Winzent (SPD) zu Beginn der Plenarsitzung in Saarbrücken. «Und sie zeigt auch, wie wichtig Anerkennung und Respekt für diejenigen sind, die diese Aufgaben jeden Tag wahrnehmen.» Anschließend erhoben sich die Abgeordneten für eine Schweigeminute.

Der 58 Jahre alte Gerichtsvollzieher war am 25. November getötet worden, als er eine Zwangsräumung vollstrecken wollte. Beschuldigt ist ein 42 Jahre alter Mann: Er soll in der Wohnung mit einem Jagdmesser mehrfach auf den Kopf und den Oberkörper des Gerichtsvollziehers eingestochen und ihn damit tödlich verletzt haben. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.