Strafverfahren eingeleitet
Geburtstagsfeier eskaliert: Polizisten bedroht und beleidigt
Blaulicht
Ein Beteiligter schlug mutmaßlich auf ein Polizeiauto. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Wegen lauter Musik bei einem Landwirtschaftsbetrieb rufen Anwohner in der Nacht die Polizei. Als die Beamten ankommen, eskaliert die Party.

Hochdorf-Assenheim (dpa/lrs) – Eine aus dem Ruder gelaufene Geburtstagsfeier hat in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) für vier Beteiligte in Polizeigewahrsam geendet. Polizisten waren in der Nacht zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gefahren, nachdem sich Anwohner über laute Musik beschwert hatten, wie die Beamten mitteilten. Die Inhaber des Grundstücks sollen die Einsatzkräfte dann beleidigt und bedroht haben. Einer der Beteiligten schlug demnach mutmaßlich auf ein Polizeiauto. Als sich laut Mitteilung immer mehr Gäste einmischten, riefen die Beamten Verstärkung und nahmen schließlich vier Menschen in Gewahrsam. Jetzt laufen mehrere Strafverfahren.

© dpa-infocom, dpa:260726-930-439438/1

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