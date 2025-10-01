Der Mainzer Profi Dominik Kohr fehlt zum Auftakt der Ligaphase in der Conference League. Der Verteidiger erwartet die Geburt seines Kindes. Auch ohne Kohr will das Team den ersten Sieg einfahren.

Nikosia (dpa/lrs) – Ohne Abwehrspieler Dominik Kohr wird Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 sein erstes Ligaspiel in der Conference League bestreiten. «Natürlich ist es ein bisschen schade, dass einer unserer besten Spieler nicht dabei ist. Aber das ist auch das Leben», sagte Mainz-Trainer Bo Henriksen vor der Partie bei Omonia Nikosia (18.45 Uhr/RTL+) aus Zypern.

Mit voller Vorfreude startet der FSV auf der Mittelmeerinsel in das Abenteuer Ligaphase. «Klar sind europäische Nächte ein Stück weit etwas Einzigartiges, weil gerade auch bei einem Verein wie Mainz erlebt man das nicht jedes Jahr», sagte Kapitän Silvan Widmer.

Widmer will in K.o.-Phase: Dann wird es erst richtig cool

Die Zielstellung ist klar: der Einzug in die K.o.-Phase. «Für mich persönlich wird es erst richtig cool, wenn wir dann auch die K.o.-Phase erreichen, weil dann weiß man: Jetzt hat man zwei Spiele – und man kommt weiter oder man ist draußen», betonte Widmer.

Auch Coach Henriksen hofft aufs Weiterkommen. «Wir wissen auch, dass es schwierig wird, in die nächste Phase zu kommen, aber wir probieren unser Bestes», erklärte der Däne, der zunächst einmal ein «schwieriges Spiel» gegen Omonia erwartet. «Weil wir wissen, dass die sehr gute Qualität haben.»