Gebäudebrand verursacht Schaden von mehr als 100.000 Euro

Noch ist unklar, wie das Feuer entstanden ist. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Losheim/Wadern (dpa/lrs) – Ein Feuer hat in einem als Lagerhalle genutzten Gebäude im nordsaarländischen Losheim einen größeren Schaden angerichtet. Die Polizei schätze die Schadenssumme auf mehr als 100.000 Euro, wie ein Sprecher in Wadern sagte. Verletzt wurde niemand.

Was die Ursache für den Brand in dem leerstehenden Gebäude war, müsse noch ermittelt werden. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen am frühen Sonntag im Bereich des Dachstuhls ausgebrochen. Am Vormittag seien die Löscharbeiten weitgehend abgeschlossen gewesen, hieß es.