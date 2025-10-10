Es stehen massive Vorwürfe gegen 17 Polizisten des ersten Reviers in Frankfurt im Raum. Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor einem Generalverdacht.

Wiesbaden/Frankfurt (dpa) – Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen hofft angesichts der schweren Vorwürfe gegen 17 Polizisten des ersten Reviers in Frankfurt auf schnelle Ermittlungsergebnisse. Gleichzeitig warnte der GdP-Landesvorsitzende Jens Mohrherr vor einem Generalverdacht gegen die gesamte hessische Polizei, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Am Morgen waren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt, der Strafvereitelung und der Verfolgung Unschuldiger gegen fünf Beamtinnen und zwölf Beamte 4 Dienststellen und 21 Wohnungen durchsucht worden. Die Polizisten im Alter zwischen 24 und 56 Jahren sollen sechs Männern während oder nach Festnahmen unberechtigt körperlichen Schaden zugefügt haben oder solche Taten geduldet und nicht angezeigt haben.