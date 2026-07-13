Nach mehreren Streiktagen rollt die Saarbahn ab Dienstagmorgen wieder im Regelbetrieb. Busse des Schienenersatzverkehrs sollen auch am Dienstag noch eingesetzt werden.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Saarbahn GmbH wird am Dienstagmorgen beendet. Um 3:20 Uhr soll der Streik beendet werden, wie ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte. Die Tramtrains der Saarbahn sollen um 4 Uhr den Regelbetrieb wiederaufnehmen, hieß es vom Unternehmen. «Trotz des vorläufigen Endes des Streiks werden Busse des Schienenersatzverkehrs auch am Dienstag eingesetzt.»

Der Warnstreik lief seit dem vergangenen Donnerstag. Die GDL begründete den Schritt mit dem festgefahrenen Tarifkonflikt. Die Saarbahn habe kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, erklärte die Gewerkschaft vergangene Woche. Zudem warf sie dem Arbeitgeber vor, einen geplanten Verhandlungstermin Ende Juni platzen gelassen zu haben. Die GDL bedauere die Auswirkungen auf die Fahrgäste der Saarbahn ausdrücklich, so die Gewerkschaft. «Angesichts der fortgesetzten Verweigerungshaltung des Arbeitgebers sind ihr jedoch die Hände gebunden.»