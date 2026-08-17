Erst rollt die S1 wieder an, dann steht sie erneut still: Die GDL legt die Saarbahn ab Montagabend erneut lahm - und auch am Dienstag fahren die Bahnen nur nach Notplan.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Fahrgäste der Saarbahn müssen sich erneut auf Einschränkungen einstellen: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu einem weiteren Streik bei dem Saarbrücker Verkehrsunternehmen aufgerufen. Der Ausstand begann am Montagabend um 20.00 Uhr, wie die Saarbahn mitteilte.

Der zuvor ab 18.00 Uhr wieder hochgefahrene Regelbetrieb wurde damit erneut abgebrochen. Erste Fahrzeuge rückten bereits in die Depots in Brebach und Lebach ein. Unabhängig von der Streikdauer werde der Regelbetrieb nicht mehr hochgefahren.

Am Dienstag greift nach Angaben des Unternehmens ein Ersatzkonzept, das vor allem den Schüler- und Berufsverkehr absichern soll: Die Linie S1 verkehrt bis 16.30 Uhr. Zusätzlich fahren durchgehend Busse im Schienenersatzverkehr. Wann der Regelbetrieb wieder aufgenommen wird, ist nach Unternehmensangaben noch nicht absehbar und soll sich im Tagesverlauf klären.

Hintergrund ist ein andauernder Tarifkonflikt. Die Saarbahn befördert nach eigenen Angaben jährlich knapp 35 Millionen Fahrgäste in Saarbrücken und im Regionalverband und fährt grenzüberschreitend bis ins lothringische Sarreguemines.