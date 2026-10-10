40 Stunden Streik-Pause
GDL setzt Streik bei Saarbahn übers Wochenende aus
Saarbahn
Am Wochenende sollen die Bahnen der Saarbahn wieder fahren. (Symbolbild)
Oliver Dietze. DPA

Die GDL unterbricht den Streik bei der Saarbahn kurzfristig. Was die Gewerkschaft damit erreichen möchte.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Tarifstreit bei der Saarbahn will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren Streik bis Sonntagabend aussetzen. Die Bahnfahrer sollen laut Gewerkschaft Samstagfrüh für insgesamt mindestens 40 Stunden wieder zurück an ihren Arbeitsplatz kehren. Man wolle damit den Arbeitgeber auffordern, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die GDL hatte am 8. Oktober den Streik begonnen, der eigentlich bis zum Ende des Monats dauern sollte. Die Gewerkschaft forderte für die TramTrain-Fahrer weiterhin einen eigenen Tarifvertrag. Saarbahn und Kommunaler Arbeitgeberverband Saar (KAV) lehnen das ab und wollen die Tarifpartnerschaft mit der GDL nicht fortsetzen.

© dpa-infocom, dpa:261010-930-817950/1

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