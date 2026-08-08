Nach dem vorzeitigen Ende des Saarbahn-Warnstreiks bleibt der Ersatzverkehr bestehen. Die GDL kündigt für Montag einen weiteren Warnstreik an.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nachdem der zehnte Warnstreik bei der Saarbahn am Freitagabend nach rund zwölf Stunden vorzeitig beendet worden ist, droht am Montag bereits ein erneuter Warnstreik. Das teilte die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) mit.

Die GDL habe der Saarbahn eine Streikankündigung für Montag zugeleitet, erklärte Nico Rebenack, Bezirksvorsitzender Süd-West der GDL. «Nähere Informationen zu präzisen Streikzeiten können wir noch nicht machen.» Diese würden kurzfristig gesondert mitgeteilt. Am Montag beginnt im Saarland wieder die Schule nach den Sommerferien.

Schienenersatzverkehr bleibt bestehen

Die Saarbahn hatte zuvor mitgeteilt, trotz des beendeten Warnstreiks, von dem der Betrieb der Saarbahn-Linie S1 betroffen war, am bereits eingerichteten Schienenersatzverkehr festzuhalten. Die zusätzlichen Busse verkehrten weiterhin über das gesamte Wochenende sowie am Montag, hieß es.

Erst Anfang der Woche hatte ein zweitägiger Streik für den Ausfall der Linie S1 gesorgt. Dieser war am Mittwochmorgen vorläufig beendet worden. Die Tarifverhandlungen scheinen derzeit festgefahren.