Nach einer Bohrung für ein Glasfaserkabel herrscht Explosionsgefahr. Mehrere Anwohner müssen in Sicherheit gebracht werden.

Ensdorf (dpa/lrs) – Wegen eines Lecks in einer Gasleitung haben mehrere Menschen in Ensdorf (Kreis Saarlouis) ihre Häuser verlassen müssen. Arbeiter hatten beim Verlegen eines Glasfaserkabels am Samstag eine Gasleitung angebohrt, wie die Polizei mitteilte. Das Gas habe sich in der Kanalisation gesammelt. Es bestand zwischenzeitlich Explosionsgefahr.

Zur Schließung des Lecks musste die Straße aufgebaggert werden. Erst nach mehreren Stunden konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. In den folgenden Tagen soll nun die Straße wieder repariert werden.