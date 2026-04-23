Bei Tiefbauarbeiten in einem Stadtteil von Wörrstadt wird eine Gasleitung beschädigt. Einige Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Wörrstadt (dpa/lrs)- Bei Tiefbauarbeiten im Stadtteil Rommersheim in Wörrstadt ist am Mittwochabend eine Gasleitung beschädigt worden. Teile von Rommersheim haben daher derzeit keine Gasversorgung, wie die Verbandsgemeinde Wörrstadt im Kreis Alzey-Worms mitteilte. Das Versorgungsunternehmen repariere das Gasleck derzeit – die Arbeiten sollen laut Gemeinde voraussichtlich in den frühen Morgenstunden fertig werden.

Bewohner einer betroffenen Straße mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Sie verbrachten mehrere Stunden im Mannschaftsheim eines Sportvereins, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Nachdem die Wohngebäude gelüftet worden waren, kehrten die Bewohner gegen 22:30 Uhr wieder dorthin zurück. Auch eine Gasansammlung im Kanal werde derzeit beseitigt.