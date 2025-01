Gasflasche falsch angeschlossen – Brand in Einfamilienhaus

Ein Mann schließt eine Gasflasche an einen Heizofen an - plötzlich entsteht ein Feuer. Was ist passiert?

Harbach (dpa/lrs) – Ein Mann hat durch falschen Umgang mit einer Flasche Propangas einen Brand in einem Einfamilienhaus in Harbach im Landkreis Altenkirchen verursacht. Dabei wurden zwei Bewohner leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen schloss der Mann am Dienstag eine Propangas-Flasche falsch an einen mobilen Heizofen an. Dadurch kam es zu einer Verpuffung, wodurch im Keller ein Feuer entstand.

Da sich dort eine starke Hitze entwickelte und die Gasflasche befand, konnten die Einsatzkräfte das Haus zunächst nicht betreten. Dadurch kam es zu einem mutmaßlichen Vollbrand. Die Löscharbeiten werden den Angaben nach bis tief in die Nacht andauern.