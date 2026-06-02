Wegen eines Gasaustritts hat die Polizei Teile der Koblenzer Innenstadt geräumt. Anwohnerinnen und Anwohner sollen vorerst in ihren Häusern bleiben.

Koblenz (dpa/lrs) - Wegen eines Gasaustritts in der Koblenzer Innenstadt sind Polizei und Feuerwehr mit einem größeren Einsatz vor Ort. Der Gefahrenbereich in einem Umkreis von rund 100 Metern um eine Baustelle in der Hohenfelder Straße wurde abgesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Die Arbeit auf der Baustelle wurde vorerst gestoppt, die Arbeitskräfte haben die Baustelle verlassen. Anwohnerinnen und Anwohner, die innerhalb des betroffenen Bereichs wohnen, sollen ihre Häuser vorerst nicht verlassen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Verkehr wird umgeleitet.

Im Zusammenhang mit dem Gasaustritt kam es zudem zu einem Stromausfall. Wann die Stromversorgung wiederhergestellt werden kann, war zunächst unklar. Die Feuerwehr hat einen sogenannten Leuchtpunkt im Rathaus am Willi-Hörter-Platz eingerichtet, der als Anlaufpunkt für die Bevölkerung zur Verfügung steht.

Für Bürgerinnen und Bürger außerhalb der Absperrungen besteht nach Polizeiangaben keine Gefahr. Der Geschäftsbetrieb in der Innenstadt, etwa in der Löhrstraße, ist von den Maßnahmen nicht betroffen. Weitere Informationen zur Ursache und zum Ausmaß des Gasaustritts lagen zunächst nicht vor.