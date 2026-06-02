Wegen eines Gasaustritts hat die Polizei Teile der Koblenzer Innenstadt geräumt. Anwohnerinnen und Anwohner sollen vorerst in ihren Häusern bleiben.

Koblenz (dpa/lrs) - Wegen eines Gasaustritts in der Koblenzer Innenstadt läuft ein größerer Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Der Gefahrenbereich rund 100 Meter um eine Baustelle in der Hohenfelder Straße ist gesperrt worden, wie die Polizei mitteilte. Die Arbeit auf der Baustelle wurde vorerst gestoppt, die Arbeitskräfte haben die Baustelle verlassen.

Anwohnerinnen und Anwohner, die innerhalb des betroffenen Bereichs wohnen, sollen ihre Häuser vorerst nicht verlassen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Verkehr wird umgeleitet.

Für Bürgerinnen und Bürger außerhalb der Absperrungen besteht nach Polizeiangaben keine Gefahr. Der Geschäftsbetrieb in der Innenstadt, etwa in der Löhrstraße, ist von den Maßnahmen nicht betroffen. Weitere Informationen zur Ursache und zum Ausmaß des Gasaustritts lagen zunächst nicht vor.