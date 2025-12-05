Gasaustritt in Rheinhessen: Gemisch nicht explosionsfähig

Die Feuerwehr ist in einem Wohngebiet im Einsatz. Ein Sprecher nennt die Gefahr am späten Abend «rückläufig». Komplette Entwarnung gibt er noch nicht.

Schwabenheim an der Selz (dpa/lrs) - In Schwabenheim an der Selz (Rheinhessen) ist die Feuerwehr wegen eines Gasaustritts im Einsatz. «Beim Eintreffen der ersten Kräfte hat sich die Gasausströmung bestätigt», sagte ein Verwaltungssprecher. Das sei auch an der Geruchsbelästigung deutlich geworden.

Erste Messungen des Gefahrstoffzugs hätten ein «explosionsfähiges Gemisch» an einigen Stellen der Kanalisation ergeben. Die Konzentration an Gas sei jedoch rückläufig, es ströme auch keines nach. Das Gemisch sei nun nicht mehr explosionsfähig, so der Sprecher am späten Abend. «Vollständige Entwarnung kann jedoch noch nicht gegeben werden.»

Da der Einsatz in einem Wohngebiet verlaufe, habe man vorsorglich Menschen aus einem Radius von 150 Meter um die Austrittstelle in Sicherheit gebracht. «Betroffen sind etwa 50 Haushalte. In der Betreuungsstelle befinden sich etwa 60 Personen - Tendenz steigend. Wir gehen davon aus, dass es sieben bis acht Stunden dauern könnte, bis alle Haushalte wieder mit Gas versorgt sind.» Der Energieversorger baggere die Straße auf.

Man beobachte die Lage engmaschig und messe weiterhin. Die Menschen seien über Warn-Apps informiert worden und würden weiter auf dem Laufenden gehalten.