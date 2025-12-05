Gasaustritt in Rheinhessen – «Explosionsfähiges Gemisch»

Die Feuerwehr ist in einem Wohngebiet im Einsatz. Ein Sprecher nennt die Gefahr am Abend «rückläufig». Aber Entwarnung will er nicht geben.

Schwabenheim an der Selz (dpa/lrs) – In Schwabenheim an der Selz (Rheinhessen) ist die Feuerwehr wegen eines Gasaustritts im Einsatz. «Beim Eintreffen der ersten Kräfte hat sich die Gasausströmung bestätigt», sagte ein Verwaltungssprecher. Das sei auch an der Geruchsbelästigung deutlich geworden. «Die ersten Messungen des Gefahrstoffzugs ergaben ein explosionsfähiges Gemisch an einigen Stellen der Kanalisation.»

Da der Einsatz in einem Wohngebiet verlaufe, habe man vorsorglich Menschen aus einem Radius von 150 Meter um die Austrittstelle in Sicherheit gebracht. «Betroffen sind etwa 50 Haushalte. In der Betreuungsstelle befinden sich etwa 60 Personen – Tendenz steigend. Wir gehen davon aus, dass es sieben bis acht Stunden dauern könnte, bis alle Haushalte wieder mit Gas versorgt sind.»

Am Abend nannte er die Lage statisch. «Der Versorger hat alle Hähne geschlossen, das Gas in der Kanalisation wird weniger, die Gefahr ist rückläufig.» Man beobachte die Lage engmaschig und messe weiterhin. «Entwarnung kann noch nicht gegeben werden.» Die Menschen seien über Warn-Apps informiert worden und würden weiter auf dem Laufenden gehalten.