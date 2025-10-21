Wegen eines Gaslecks in Ransbach-Baumbach müssen rund 40 Anwohner ihre Häuser verlassen. Wie kam es zu dem Gasaustritt?

Ransbach-Baumbach (dpa/lrs) – Wegen eines Gasaustritts durch eine defekte Leitung haben in Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) etwa 40 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Eine akute Gefahr bestehe nicht, die Gasversorgung sei unterbrochen worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Verletzt worden sei niemand.

Jetzt gehe es darum, das Leck zu schließen – danach könnten die Menschen wieder zurück. Der Einsatz von Polizei und Feuerwehr neige sich dem Ende zu, hieß es am frühen Abend.

Nach Angaben der Polizei war die Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt worden. Demnach mussten etwa 20 Häuser in einem Wohngebiet evakuiert werden.