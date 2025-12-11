Gasalarm in Reha-Klinik – Polizei evakuiert Gebäude

Mutmaßlicher Gasaustritt in einer Reha-Klinik an der Mosel: Polizei und Feuerwehr rücken aus, Patienten müssen raus.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – In einem Klinikgebäude in Bernkastel-Kues an der Mittelmosel hat es einen Polizeieinsatz wegen eines vermutlichen Gasaustritts gegeben. Das Gebäude sei umgehend evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand seien keine Personen verletzt worden.

Die Gefahrenlage wurde demnach beseitigt. Die Ermittlungen zu Ursache dauerten an, hieß es in einer Mitteilung. Polizei- und Feuerwehrkräfte seien vor Ort. Bei dem Gebäude handele es sich um eine Reha-Klinik.