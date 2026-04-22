Eine 86-jährige Autofahrerin verwechselt wohl die Pedale – und landet auf einem Privatgrundstück. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 12.000 Euro.

Oberhausen (dpa/lrs) – Eine Frau ist in Oberhausen bei Kirn (Landkreis Bad Kreuznach) mit ihrem Auto versehentlich auf die Terrasse eines Privatgrundstücks gefahren. Dabei durchbrach die 86-Jährige unter anderem einen Zaun, wie die Polizei mitteilt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sie Gas und Bremse verwechselt und kam deshalb von der Straße ab.

Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand – wohl auch, weil sich zum Unfallzeitpunkt niemand auf der Terrasse aufhielt. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Den Schaden schätzten die Beamten auf rund 12.000 Euro.