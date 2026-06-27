Defekte Gastherme
Gas ausgetreten – fünf Menschen ins Krankenhaus gebracht
Feuerwehr
Bei den Bewohnern der betroffenen Wohnung konnte laut Feuerwehr Kohlenstoffmonoxid im Blut nachgewiesen werden. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Ein Warnmelder für Kohlenstoffmonoxid bewahrt die Bewohner eines Mehrfamilienhauses vor Schlimmerem, als Gas austritt. Was ist zur Ursache bekannt?

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ausgetretenes Gas hat in Ludwigshafen einen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Fünf Menschen seien nach dem Austritt von Kohlenstoffmonoxid zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr Ludwigshafen mit. Ursache für den Gasaustritt am Freitag sei eine defekte Gastherme, hieß es.

Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden demnach am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr durch einen Warnmelder alarmiert. Weil beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Treppenhaus eine erhöhte Konzentration des Gases gemessen wurde, wurde das gesamte Gebäude evakuiert.

Fünf Bewohner in Klinik gebracht

Die stärkste Konzentration an Gas sei in der Wohnung des obersten Stockwerks gemessen worden, so die Feuerwehr. Bei einer ersten Untersuchung der fünf Bewohner sei bei diesen zudem Kohlenstoffmonoxid im Blut nachgewiesen worden. Zur weiteren Abklärung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte deaktivierten die Gastherme und belüfteten das Gebäude. Anschließend konnten laut Feuerwehr keine erhöhten Gaswerte mehr festgestellt werden.

© dpa-infocom, dpa:260627-930-293472/1

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