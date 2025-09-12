Ein 21-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto, fährt gegen eine Garage und versucht zu fliehen. Zeugen greifen ein. Was danach geschah.

Heidenburg (dpa/lrs) – Ein 21-Jähriger hat in Heidenburg (Kreis Bernkastel-Wittlich) einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Zeugen stoppten ihn und übergaben ihn der Polizei, wie die Beamten berichten. Verletzt wurde niemand.

Der Mann verlor laut Polizei am Donnerstagabend wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Er prallte demnach gegen eine Garage und schob einen darin abgestellten Traktor beiseite. Anschließend flüchtete er mit seinem Auto, musste die Fahrt aber wegen eines beschädigten Reifens beenden, wie es weiter hieß.

Kein Führerschein

Der Garagenbesitzer und andere Zeugen verfolgten den Mann den Angaben nach und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Fahrer war laut Polizei offensichtlich alkoholisiert und besaß keinen gültigen Führerschein. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. An dem Auto entstand Totalschaden und am Garagentor sowie dem Traktor ein Schaden im fünfstelligen Bereich.