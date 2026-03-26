Den ganzen Tag über fallen Busse und die Linie S1 der Saarbahn aus. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fahrgäste der Saarbahn müssen sich am Donnerstag auf Ausfälle von Buslinien und der Saarbahn-Linie S1 einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder bei der Saarbahn und Saarbahn Netz zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Alle der insgesamt 40 Saarbahn-Linien seien betroffen, teilte die Saarbahn mit.

Ersatzbusse gebe es nicht, erklärte eine Sprecherin. Lediglich einige private Busverkehrsunternehmen seien im Einsatz. Für Fahrgäste bleibt vielerorts nur der Umstieg auf private Verkehrsmittel.