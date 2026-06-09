Eine Frau läuft an einer Haltestelle auf den Weg, laut Polizei trotz roter Ampel. Parallel fährt eine Straßenbahn heran.

Mainz (dpa/lrs) – Eine 46 Jahre alte Fußgängerin ist in Mainz von einer Straßenbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Sie sei mit dem Bein unter die Straßenbahn geraten, habe Knochenbrüche im Gesicht erlitten und sei in die Unimedizin gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Demnach wollte die Frau am Montagvormittag einen Fußgängerüberweg an einer Haltestelle überqueren. «Hierzu betrat sie den Überweg, obwohl die dortige Fußgängerampel Rotlicht zeigte», schrieb die Polizei. «Zeitgleich näherte sich eine Straßenbahn dem Bahnübergang und erfasste die Mainzerin.» Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.