Fußgängerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

In Worms wird eine 80-Jährige beim Überqueren der Straße von einem Lkw erfasst. Die Polizei ermittelt die Unfallursache und setzt einen Gutachter ein.

Worms (dpa/lrs) – Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Die 80-Jährige habe eine Straße in Worms überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei sie von dem Lkw, der aus einem Kreisverkehr kam, erfasst worden. Wieso es zu dem Unfall am Mittwochmittag kam, war zunächst unklar.

Die Seniorin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die Polizei hat zur Ermittlung der Unfallursache einen Gutachter beauftragt.