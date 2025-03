Bad Breisig (dpa/lrs) – Eine Frau ist auf der Bundesstraße 9 in Bad Breisig im Landkreis Ahrweiler von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Fußgängerin am Morgen zwischen dem stehenden Lkw und einem Auto die Straße überqueren, als der Lastwagen anfuhr. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Mehrere Angehörige mussten von Notfallseelsorgern betreut werden. Den genauen Unfallhergang soll nun ein Gutachter klären. Die B9 musste an der Stelle für rund vier Stunden gesperrt werden.

