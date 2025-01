Fußgängerin bei Unfall in Wissen schwer verletzt

Wissen/Sieg (dpa/lrs) – Eine 39-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall im Landkreis Altenkirchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 35-jährige Autofahrerin am Montagmorgen in Wissen/Sieg vor einer Kreuzung am Fahrbahnrand angehalten und ihr Kind aussteigen lassen.

Danach sei die Frau weitergefahren und habe dabei die Fußgängerin übersehen, die die Straße überquerte. Die 39-Jährige sei von dem Wagen touchiert worden und gestürzt. Dabei habe sie schwere Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus.