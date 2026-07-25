Unfälle
Fußgängerin bei Unfall in Kusel schwer verletzt
Polizei - Symbolbild
Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. (Symbolfoto)
Daniel Karmann. DPA

Eine Frau wird von einem Auto erfasst. Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Unfallhergang zu klären.

Kusel (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Kusel ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde die Frau am Vormittag an einer Straßeneinmündung von einem Auto angefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam, und hofft auf die Aussagen von Zeugen. Zur Klärung des Unfallhergangs wird ein Gutachter hinzugezogen.

© dpa-infocom, dpa:260725-930-436511/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten