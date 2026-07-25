Kusel (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Kusel ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde die Frau am Vormittag an einer Straßeneinmündung von einem Auto angefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam, und hofft auf die Aussagen von Zeugen. Zur Klärung des Unfallhergangs wird ein Gutachter hinzugezogen.

© dpa-infocom, dpa:260725-930-436511/1