Fußgängerampel zeigt grün: 14-Jährige von Auto angefahren

In der Mainzer Oberstadt überquert eine Jugendliche bei Grün die Straße. Ein Autofahrer biegt nach links ab. Es kommt zum Zusammenstoß.

Mainz (dpa/lrs) – Eine 14-Jährige ist in Mainz beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Zur Schwere ihrer Verletzungen seien keine Details bekannt, sie seien aber nicht lebensbedrohlich, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 50 Jahre alter Autofahrer die Jugendliche übersehen, als er links abbiegen wollte. Bei einem Schnelltest wurde er positiv auf THC getestet, das in Cannabis vorkommt.

Der Unfall ereignete sich an einer Ampel in der Oberstadt, wo die Jugendliche bei Grün über die Straße ging. Die 14-Jährige sei von der Front des Autos erfasst worden und zu Boden gefallen. Verletzt wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Dem 50-Jährigen wurde auf der Dienststelle der Polizei Blut abgenommen.