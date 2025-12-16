Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Zwei Fußgänger wollen eine Straße überqueren. Doch einer von ihnen wird von einem Wagen erfasst und über das Fahrzeug geschleudert.

Hausen (Wied) (dpa/lrs) – Ein 69 Jahre alter Fußgänger ist in Hausen (Wied) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Gemeinsam mit einem weiteren Fußgänger habe er kurz vor einer Rechtskurve die Straße überqueren wollen, als er von dem Wagen erfasst und über das Fahrzeug geschleudert worden sei, teilte die Polizei mit. Der Mann kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der zweite Fußgänger wurde nicht verletzt. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.