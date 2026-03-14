Ein 60-Jähriger ist zu Fuß auf der Autobahn 60 unterwegs, als er von einem Lkw erfasst wird. Die Fahrbahn wird infolge des Unfalls in Richtung Rüsselsheim für drei Stunden gesperrt.

Darmstadt (dpa/lhe) – Ein Mann, der als Fußgänger auf der Autobahn 60 bei Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) unterwegs war, ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 60-Jährige sei am Morgen von einem Lkw-Fahrer erfasst und tödlich verletzt worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit.

Nach dem Unfall zwischen Bischofsheim und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte war die Autobahn in Richtung Rüsselsheim für drei Stunden gesperrt. Warum der Mann aus Groß-Gerau als Fußgänger auf der Autobahn war, sei unklar, sagte ein Sprecher.