Ein Fußgänger wird von einem Auto am Sportplatz erfasst. Mit schweren Verletzungen kommt er in eine Klinik.

Melsbach (dpa/lrs) – Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Melsbach im Kreis Neuwied von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Höhe des Sportplatzes, teilte die Polizei mit. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Der Fußgänger kam in ein Krankenhaus. Die dortige Kreisstraße ist zunächst vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.