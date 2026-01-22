Ein junger Mann steigt nach der Fahrt im Wagen eines Fahrdienstleisters aus. Der Fahrer übersieht ihn, fährt los - gleich mehrfach gerät der Fahrgast dann unter die Räder.

Nackenheim (dpa/lrs) – Ein Fahrgast eines Fahrdienstleisters ist in Nackenheim (Landkreis Mainz-Bingen) nach dem Aussteigen von dem Wagen mehrfach überrollt und dabei verletzt worden. Das Auto überfuhr einen Fuß und ein Bein des Mannes, wie die Polizei mitteilte. Das Bein wurde dabei vermutlich gebrochen. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Nach dem Aussteigen hatte der Fahrgast am Wagen vorbeigehen wollen. Der 36 Jahre alte Fahrer übersah ihn laut Polizei, fuhr los und über den Fuß des Mannes, der daraufhin stürzte. Das Auto rollte dann über dessen Bein. Weil der Fahrer annahm, das Auto stehe noch auf dem Bein, setzte er zurück und überrollte es ein weiteres Mal.