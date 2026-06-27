Die Tage sind lang, das Wetter ist heiß: Rheinland-Pfalz bietet für die Sommermonate viele Möglichkeiten, die langen Abendstunden auf regionalen Festen zu genießen.

Mainz (dpa/lrs) – Der Feste-Sommer in Rheinland-Pfalz hat einiges zu bieten. Zwischen Eifel und Pfalz stehen in den kommenden Monaten Musikfestivals, Traditionsfeste und Weinevents auf dem Programm. Eine Auswahl:

Prümer Sommer

Fast zwei Monate lang verwandelt sich die Eifelstadt Prüm in eine große Open-Air-Bühne. Vom 28. Juni bis 20. August fluten jeden Donnerstag Live-Konzerte und Gastronomiestände die Stadt in der Westeifel. Den Auftakt bildet der 28. Juni mit einem verkaufsoffenen Sonntag, Trödelmärkten und einem Oldtimercorso, bevor es dann ab dem darauffolgenden Donnerstag mit Kinderprogramm und musikalischen Auftritten auf dem Prümer-Sommer-Platz weitergeht.

Mainzer Bierbörse

Nachdem die Mainzer Johannisnacht vorbei ist, wird das Rheinufer der Landeshauptstadt am Kurfürstlichen Schloss vom 3. bis 5. Juli zu einem großen Biergarten. Bei der Mainzer Bierbörse bieten knapp 60 Bier- und Imbissstände verschiedenste nationale und internationale Spezialitäten an – im Mittelpunkt steht natürlich das Bier. 500 verschiedene Sorten soll es auf dem Fest geben. Wer die Vielfalt der Bierbörse entdecken möchte, kann die angebotenen Getränke auch in praktischen Probiergläsern genießen. Ergänzt wird der Biergenuss mit Musikprogramm.

Speyerer Brezelfest

Wer an Brezeln denkt, denkt an den Freistaat Bayern, doch auch die Pfalz feiert die Teigschleifen. Seit 1910 gibt es das Speyerer Brezelfest. Seitdem wird jährlich, mit Ausnahme der Corona-Jahre, das Fest rund um Bier, Brezel und Geselligkeit gefeiert. Über 100 Schausteller, Wirte, Fahrgeschäfte und Verkaufsstände sollen das fünftägige Event dieses Jahr bereichern. Das Fest in Speyer findet vom 9. bis 17. Juli statt.

Mosel Musikfestival

Mehr als 50 Konzerte an rund 40 Spielorten: Das Mosel Musikfestival zählt zu den traditionsreichsten Kulturveranstaltungen des Landes. Vom 23. Juli bis 3. Oktober treten Künstlerinnen und Künstler entlang der Mosel auf – in Weingütern, Kirchen, Burgen und unter freiem Himmel. Ergänzt wird das Programm durch besondere Reihen wie «Weinklang», bei der Musik und regionale Weine zusammenkommen, «Nachts in ...» bietet Klänge in besonderen Räumen, und «Specials» Konzerte mit ganz besonderen Bühnengästen.

Weltmusikfestival Horizonte in Koblenz

Musik von allen Kontinenten: Das gibt es auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz vom 24. bis 26. Juli zu hören. Künstler aus aller Welt präsentieren eine Mischung aus traditioneller und zeitgenössischer Musik ihrer jeweiligen Heimat. Ein buntes Rahmenprogramm mit einem internationalen Streetfood-Markt sowie Tanz-Workshops begleiten die Live-Musik in der eindrucksvollen Kulisse des Unesco-Welterbes Oberes Mittelrheintal.

Nibelungen-Festspiele in Worms

Ein Theaterfestival der Extraklasse: Auf der Freiluftbühne direkt vor dem Wormser Kaiserdom finden auch dieses Jahr wieder die Nibelungen-Festspiele statt. Vom 17. Juli bis 2. August können Theaterbegeisterte die Hauptinszenierung «Die Hunnenkönigin» sehen. Begleitet werden die Festspiele von Lesungen, Konzerten und Gesprächsrunden.

Trierer Viezfest

Alle zwei Jahre steht in Trier ein Getränk im Mittelpunkt, das fest zur Region gehört: Viez, ein säuerlicher Apfelwein. Am 22. August wird auf dem Domfreihof mit Musik, regionalen Spezialitäten und natürlich zahlreichen Viez-Varianten gefeiert. Die Erlöse des Festes kommen nach Angaben der Veranstalter einem gemeinnützigen Zweck zugute – 2026 zugunsten der «Initiative des NABU Region Trier für den Erhalt von Streuobstwiesen».

Auch danach geht die Festsaison weiter: Mit den Weinfesten beginnt im Spätsommer und Herbst die Hochsaison in den Weinregionen. Gläser erhoben werden etwa vom 27. bis 30. August sowie vom 3. bis 6. September 2026 beim Mainzer Weinmarkt oder vom 11. bis 15. sowie 18. bis 21. September beim Dürkheimer Wurstmarkt.

Bis dahin machen schon mal andere Feste Lust auf mehr: etwa das Burgunderfest in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 25. Juli oder die Deidesheimer Weinkerwe im August.