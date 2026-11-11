Helau und Alleh hopp - wenn diese Rufe am Mittag wieder durch die Straßen schallen, brauchen nicht nur Feierwütige einen Regenschirm. Nachts muss mit Nebel und Frost gerechnet werden.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Sowohl Feierwütige als auch Fastnachts-Muffel erwartet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Start in die Karnevalssaison trübes und regnerisches Wetter. Erst am Nachmittag ziehen Niederschläge im Südwesten allmählich ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte. Die Temperaturen liegen mit 10 bis 14 Grad im zweistelligen Bereich.

In der Nacht zu Donnerstag ist es gebietsweise stark bewölkt, mit Ausnahme der Südhälfte. Dort, wo der Himmel auflockert, bildet sich bei Werten von 9 bis 6 Grad vereinzelt Nebel. Dieser verdichtet sich den Meteorologen zufolge in der zweiten Nachthälfte von Süden her und kann in den Morgenstunden die Sicht auf den Straßen erschweren.

Etwas freundlicheres Wetter zum Freitag

Der Donnerstag zeigt sich wieder grau in grau: Wolken, die zeitweise Regen bringen, halten sich hartnäckig. Die Temperaturen klettern auf 8 bis 13 Grad. In der folgenden Nacht ziehen die Niederschläge langsam gen Süden ab. Von Norden her seien erste Auflockerungen und örtliche Nebelbildung zu erwarten, so der DWD. In höheren Lagen muss örtlich mit Frost und Tiefstwerten von bis zu minus 1 Grad gerechnet werden, sonst gehen die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad zurück.

Nach einem bewölkten Start in den Freitag lockert es häufiger auf. Regen sei nur noch selten zu erwarten, hieß es. In tiefen Lagen steigen die Temperaturen auf 6 bis 10 Grad, im Bergland auf 4 bis 6 Grad.