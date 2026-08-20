Mündersbach (dpa/lrs) – In Mündersbach im Westerwaldkreis ist ein fünf Jahre altes Mädchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind spielte am Mittwochabend im Hof eines an einer Straße gelegenen Grundstücks und verließ dies dabei durch ein offenstehendes Tor, wie die Polizei mitteilte. Weil die Sicht den Angaben nach durch ein parkendes Auto verdeckt war, erkannte ein herannahender 33 Jahre alter Autofahrer zu spät, wie das Mädchen auf die Fahrbahn lief – es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt die Fünfjährige schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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