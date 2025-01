Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein Autofahrer gerät in den Gegenverkehr, sein Wagen stößt mit zwei anderen zusammen. Mehrere Personen sind verletzt, auch ein Kind.

Ensdorf (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Ensdorf (Landkreis Saarlouis) sind fünf Personen verletzt worden, darunter ein Kind. Nach Angaben der Polizei geriet ein 86-jähriger Autofahrer am Dienstagabend auf der Bundesstraße 51 in den Gegenverkehr. Sein Wagen stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Danach kollidierte er noch mit einem weiteren, dahinter fahrenden Auto.

Der 86-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die beiden Insassen des ersten Unfallautos, eine 50-Jährige und ein 67-Jähriger, hätten leichte Verletzungen davongetragen. Im zweiten Unfallauto seien eine 36-Jährige sowie eine Sechsjährige ebenfalls leicht verletzt worden. Ein mitfahrendes Kleinkind blieb unverletzt.