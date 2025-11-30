Fünf Verletzte bei Zusammenstoß im Nordsaarland

Nach einem Unfall in Losheim müssen mehrere Menschen medizinisch versorgt werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt.

Losheim (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind in Losheim im Nordsaarland fünf Menschen verletzt worden. Ein 47-Jähriger befuhr am Samstag mit seinem neunjährigen Sohn im Auto eine Bundesstraße und prallte beim Abbiegen auf einen Transporter im Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte.

Dadurch verlor dessen 31 Jahre alter Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen ein drittes Fahrzeug, das mit einem 67-Jährigen und einer 66-Jährigen besetzt war.

Alle Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden, wie die Polizei mitteilte. Die drei beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch ungeklärt. Die Unfallstelle war rund 1,5 Stunden lang gesperrt.