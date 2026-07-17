Heckhuscheid (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 9 sind fünf Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, war nach ersten Erkenntnissen eine Autofahrerin auf der K108 unterwegs und stieß an einer Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten Wagen zusammen. Der Wagen, in dem vier Menschen saßen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Trotz schwerer Verletzungen konnten sich die vier Insassen laut Polizei selbst aus dem Auto befreien.

Die Fahrerin des anderen Unfallautos wurde ebenfalls schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle fünf Verletzten wurden nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Die L9 war während der Unfallaufnahme bis zum Abend gesperrt.