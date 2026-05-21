Kurz vor Mitternacht kommt es zu einem schweren Unfall auf der Autobahn. Neben zwei Lastwagen sind auch zwei Autos beteiligt.

Laudert (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Autobahn 61 sind im Rhein-Hunsrück-Kreis fünf Menschen verletzt worden - drei davon schwer. An dem Unfall kurz vor Mitternacht in Höhe der Ortschaft Laudert waren zwei Lastwagen, ein Transporter und ein weiteres Auto beteiligt, wie die Polizei mitteilte.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war das eine Auto dem Transporter von hinten aufgefahren und schob ihn auf den Anhänger eines vorausfahrenden Lastwagens. Anschließend fuhr der andere Lkw, der am Ende der Kolonne fuhr, auf die drei anderen Fahrzeuge auf.

Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke in Richtung Koblenz für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Eine Spur wurde am Morgen wieder freigegeben.