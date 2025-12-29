Fünf Verletzte bei Frontalunfall nahe Guldental

Ein Auto gerät auf einer Landstraße in den Gegenverkehr und stößt frontal mit dem Wagen einer Familie zusammen. Eine Frau wird schwer verletzt, die Straße ist stundenlang gesperrt.

Langenlonsheim (dpa/lrs) – Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos zwischen Langenlonsheim und Guldental sind fünf Menschen verletzt worden – darunter auch zwei Kinder. Ein 38-jähriger Autofahrer sei aus zunächst ungeklärter Ursache auf der L242 in den Gegenverkehr geraten und dort gegen ein Fahrzeug mit vier Insassen geprallt, teilte die Polizei am Abend mit.

Der Unfallverursacher erlitt demnach leichte Verletzungen. In dem anderen Auto seien der 44-jährige Fahrer sowie zwei Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren ebenfalls leicht verletzt worden. Eine 35-jährige Beifahrerin zog sich ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sei die Landstraße im Landkreis Bad Kreuznach voll gesperrt worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.