Maikammer (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Südliche Weinstraße sind zwei Erwachsene und drei Kinder verletzt worden. Der 33-jährige Fahrer soll laut Polizei mit 1,29 Promille unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Nach seinen Angaben habe er einem anderen Wagen ausweichen müssen und sei deshalb am Sonntagabend in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er frontal mit dem Auto einer 36-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei weiter mit. In dem Wagen hätten sich auch drei Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren befunden.

Der 33-Jährige und die drei Kinder seien leicht verletzt worden. Die 36-jährige Fahrerin sei schwer verletzt und mit den Kindern in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Strecke zwischen Maikammer und Diedesfeld sei für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Der 33-Jährige müsse sich nach weiteren Angaben der Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Außerdem seien sein Führerschein beschlagnahmt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden.