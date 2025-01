Ein Feuer beschädigt ein Wohnhaus im Westerwaldkreis stark. Mehrere Menschen müssen im Krankenhaus untersucht werden. In das Haus können sie vorerst nicht zurück.

Herschbach (dpa/lrs) – Ein Einfamilienhaus in Herschbach (Westerwaldkreis) ist nach einem Brand unbewohnbar. Das Feuer war am Donnerstagabend aus noch unklarer Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Fünf Menschen seien mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Kliniken gebracht worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.