Fünf Feuerwehrleute bei Brand in Lokschuppen verletzt

Bei dem verheerenden Brand in Neuwied wurde nicht nur das Gebäude zerstört, sondern auch alles, was darin gelagert wurde. Nun wurde bekannt: Auch Einsatzkräfte wurden verletzt.

Neuwied (dpa/lrs) – Bei den Löscharbeiten am Lokschuppen im Neuwieder Stadtteil Engers sind fünf Feuerwehrleute verletzt worden. Dies teilte die Kreisverwaltung Neuwied mit. Über die Schwere der Verletzungen konnte zunächst keine Angabe gemacht werden.

Der Lokschuppen war in der Neujahrsnacht in Brand geraten. Als Auslöser vermutet die Polizei eine Silvesterrakete. Nicht nur das Gebäude ist dem Brand zum Opfer gefallen, auch alles, was darin gelagert war. Darunter auch fast fertige Karnevalswagen, Fastnachtsdekorationen, Bühnenbilder sowie Hütten für den Weihnachtsmarkt.