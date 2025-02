Zweibrücken (dpa/lrs) – In Zweibrücken ist ein führerloses Auto gegen eine Vorgartenmauer gekracht. Wie die Polizei mitteilte, parkte das Auto in einer Straße und rollte aus ungeklärter Ursache los. Es fuhr gegen die Vorgartenmauer und kam dort zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Freitagabend niemand, die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:250215-930-376286/1