FSV Mainz 05 holt Arnaud Nordin aus Montpellier

Ein vielseitig verwendbarer Mittelfeldspieler war auf der Wunschliste des FSV Mainz. In Frankreich wird er gefunden.

Mainz (dpa) – Der FSV Mainz 05 ist auf der Suche nach einem variabel einsetzbaren offensiven Mittelfeldspieler in Montpellier fündig geworden. Der Bundesligist verpflichtete Arnaud Nordin bis Ende Juni 2028. Der bisherige Stammspieler von League-1-Club HSC Montpellier absolvierte 225 Pflichtspiele in der höchsten französischen Liga, kam aber auch in der Europa League zum Einsatz. Der 26-Jährige durchlief darüber hinaus auch alle französischen Nachwuchs-Auswahlteams von der U16 bis zur U23.

«Arnaud ist beidfüßig, dribbelstark, verfügt über eine hohe Antrittsschnelligkeit und kann auf allen offensiven Positionen spielen», erklärte FSV-Sportdirektor Niko Bungert in einer Vereinsmitteilung. «Der Fußball, den Mainz 05 spielt, gefällt mir sehr und passt vom Spielstil auch gut zu mir. Ich verfolge den Verein schon länger, kenne Anthony Caci, mit dem ich zusammen mit der französischen Auswahl bei Olympia war – er ist ein super Typ», betonte der Neuzugang, für den sich nach eigenen Worten mit der Bundesliga ein Traum erfüllt.