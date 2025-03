Frühlingswetter und viel Sonne

Offenbach (dpa/lrs) – Auf viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den nächsten Tagen freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet oftmals Höchstwerte um die 15 Grad und keinen Regen.

Am Dienstag zeigen sich demnach noch teils dichtere Schleierwolken neben der Sonne am Himmel. Es bleibt aber trocken bei Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad und auf dem Erbeskopf um die 10 Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es der Vorhersage zufolge trocken und meist klar. Die Tiefstwerte liegen bei minus 1 bis minus 5 Grad, in Tallagen im Bergland auch bis zu minus 7 Grad.

Der Mittwoch wird laut DWD vor allem sonnig mit bis zu 17 Grad, im höheren Bergland um 13 Grad. Am Donnerstag und Freitag dürften die Thermometer dann noch etwas höher klettern: Zwischen 15 und 19 Grad sind möglich. Auch in den Nächten verabschieden sich die Minusgrade langsam. In einigen Tallagen erwartet der DWD Nebel und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt.