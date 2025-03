Frühlingswetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In den nächsten Tagen gibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland viel Sonnenschein, außerdem können es zwischenzeitlich bis zu 20 Grad werden. Die Aussichten.

Barweiler (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich die Menschen in den kommenden Tagen auf viel Sonnenschein freuen. Im Tagesverlauf sei es sonnig und bei Höchsttemperaturen von 15 bis 19 Grad sehr mild, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Regnen solle es nicht. Dazu wehe ein schwacher, teils mäßiger Wind.

Am Freitag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland heiter bis sonnig, es bleibe trocken. Das Thermometer zeige maximal 16 bis 20 Grad. Der Wind sei schwach. Ähnlich sehe es am Samstag aus: Auch dann sei es heiter bis sonnig, schrieb der DWD weiter. Regen gebe es keinen. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 15 bis 19 Grad. Es gehe ein schwacher und teilweise auch mäßiger Wind.